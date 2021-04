Bucks vs Lakers: Drummond listo para debutar con los campeones

Los Angeles Lakers no atraviesan su mejor momento, entre las ausencias por lesión, y la forma en la que otros contendientes se han reforzado, los envían a un segundo o tercer peldaño en la clasificación como favoritos para campeonar.

Por ello, en el final de esta ventana de traspasos, se hicieron de los servicios de Andre Drummond, y el pívot proveniente de los Cleveland Cavaliers se reporta listo para debutar esta noche.

Drummond ha sido dos veces All Star y la temporada pasada quedó primero en el ranking de rebotes por partido, con 15.2.

Andre's got quite the resume ?? pic.twitter.com/phWh9Y3hKx