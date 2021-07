Bucaneros visitan la Casa Blanca y Tom Brady bromea con Biden

Los actuales campeones de la NFL, los Bucaneros de Tampa Bay, visitaron la Casa Blanca como es tradición temporada tras temporada.

Sin embargo, la nota la dio Tom Brady, quarterback del equipo de Florida, pues bromeó con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

.@TomBrady with the jokes, showing support towards @JoeBiden



Not a lot of people think we could win, in fact, 40 percent, still don't think we won. You understand that, Mr. President?"



"People started calling me 'Sleepy Tom'" after he forget the down in Chicago. pic.twitter.com/QGe0D07xVP