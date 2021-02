Blazers contra Lakers: los dos quieren levantar la cara

Dos equipos comandados por jugadores de nivel All Star, y que sin embargo atraviesan rachas negativas: Damian Lillard con los Portland Trail Blazers, y LeBron James y los Ángeles Lakers por otro.

Los campeones atraviesan un profundo bache de cuatro derrotas consecutivas, y desde que Anthony Davis está fuera por lesión, han perdido cinco de seis juegos.

When LeBron goes up, get out the way. pic.twitter.com/xSHBnAhroB