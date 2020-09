Benito Floro: El paso del 'Míster' por Rayados

Monterrey.- Era el año de 1999, los Rayados de Monterrey, habían salvado la categoría ante Puebla meses antes, la nueva era para los albiazules estaba por comenzar de la mano de FEMSA, entonces en el panorama había algo distinto un ex DT del Real Madrid llegaría a Rayados, lo que no sabían es que cambiaría por completo la mentalidad.

Benito Floro Sanz , llego al equipo regio en el año de 1999 y en 2001 logró hacer historia al clasificar a liguilla por primera vez en un torneo corto. El día lunes el staff de CFMhistoria tuvo la dicha de platicar con el ex DT de Rayados, Real Madrid , Albacete, Villarreal, Selección de Canadá entre otros. En una plática muy amena y en donde el "Míster" derrochó la clase y talento que siempre lo ha caracterizado, el estratega platicó de su paso por Rayados y de como el fútbol es igual en todos lados.

"Es una pregunta que siempre se hace, y antes de que me lo pregunten les diré, que el fútbol es igual en Japón que en España, lo que cambia es la forma de trabajar, la mentalidad y el entorno, pero el fútbol es exactamente igual" mencionó el Míster.

Durante la plática Benito Floro menciono como fue que llegó al equipo Regiomontano: "Miguel , fue quién me contacto, el dice que me había tratado de traer a Rayados antes de yo haber llegado a Japón, honestamente yo no lo recordaba, al final se dieron las cosas y llegue a Monterrey".

"Una afición increíble, llegaban y me decían échele para adelante, atacar no se aguite , siempre había apoyo de la afición , yo fui muy feliz en Rayados y estoy muy agradecido" enfundado en la casaca del 75 aniversario de quién dijo es su equipo en el mundo "Claro, traigo la camisa del que es mi equipo en el mundo" fueron las palabras del DT Español.

También platicaron de su paso por el Real Madrid " igual que cualquier otro equipo grande, la presión normal, en el Real hicimos bien las cosas pero a veces así es el fútbol, al final llegó en lugar mío un gran amigo" refiriéndose a la llegada de Del Bosque a los merengues.

Así pasaron los minutos y entre uno que otro chiste del panel y las anécdotas que el ex timonel rayado contaba pasaba la plática , hasta llegar al momento de la pregunta obligada.

"¿Se ve dirigiendo de nuevo a Rayados profesor"? , y de la forma mas elegante El Mister la contesto: "El día que yo regrese a Rayados es porque veo que están en un grave problema, algo que hoy no sucede" lo que confirma que Benito Floro aun sigue viendo a Rayados.

"Turco Mohamed y yo somos amigos, cuando estuvo en Celta de Vigo fui y lo salude, estábamos en las lagrimas, una persona muy sensible y muy talentosa" fueron las palabras de Benito cuando el panel le pregunto sobre su relación con Antonio Mohamed estratega actual del Club.

Al finalizar, y fieles a su costumbre el panel invitó al DT a una carne asada para recordar su estancia en Monterrey " claro que me encantaría pero con muchas frutas y verduras" dijo el profe entre risas , así fue que se terminó la platica en donde el público tuvo la oportunidad de participar y a la vez demostrar el gran cariño que me tienen a quién fuera el iniciador del cambio de mentalidad en el club, y aunque el no lo considere así, Benito Floro es un Histórico de Rayados.