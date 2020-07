Beisbolista de los Yankees recibe pelotazo en la cabeza

Nueva York.- Masahiro Tanaka, un beisbolista de los Yankees de Nueva York, recibió un pelotazo en la cabeza durante un entrenamiento realizado este sábado 4 de julio.

Así lo informó el equipo de los Yankees de Nueva York a través de su cuenta de Twitter, en la que mencionó que tras el golpe, Tanaka estaba alerta, respondiendo y caminando por cuenta propia.

