Bayern Múnich de camino a un doblete en la Champions

En la presente temporada, el club bávaro avanza con paso firme dentro de la competencia y ya se apunta como uno de los principales favoritos para ganar el torneo europeo.

Doble campeón de Europa

La hazaña conseguida por el conjunto alemán dirigido por Hansi Flick en la temporada pasada, pasará a los libros de historia como testimonio de uno de los clubes de fútbol más poderosos que existen en esta época, ya que el Bayern Múnich hizo lo que ningún otro equipo había conseguido anteriormente y ganó cada uno de sus compromisos en el certamen de Campeones de Europa.

Además de lo anterior, unas semanas después de tal suceso, el representativo alemán se enfrentó al Sevilla español en la final de la Supercopa de Europa, superando con un marcador 2 - 1 al equipo vencedor de la Europa League. Otro de los logros del Bayern Múnich en 2020 llegó con la consecución del doblete al conseguir la Copa de Alemania, con un marcador 4 - 2 ante el Bayer Leverkusen. De esta forma, el club bávaro dejó en claro que ningún otro equipo alemán podía hacerle frente al Bayern en 2020, y dejaba la puerta abierta para los logros que el club podrá cosechar en 2021 dentro y fuera de Alemania.

Reconocimiento al éxito bávaro en 2020

Si bien, el Bayern Múnich está ubicado en la cima de la Bundesliga y avanza con paso firme en la Champions League, el trabajo en conjunto que ha realizado el club del sur de Alemania a lo largo de todo 2020, ha sido reconocido por la prensa internacional, la afición del club e incluso la propia FIFA. El club bávaro es uno de los que mejores cuotas de fútbol tienen en las plataformas de apuestas deportivas, no solo para la presente edición de la Champions League, sino también dentro del torneo alemán, ya que han dominado la Bundesliga de manera ininterrumpida desde 2013 y suman un total de 29 campeonatos a lo largo de la historia del club.

Para los premios The Best FIFA Football Awards™ 2020, diversos miembros de la plantilla del doble campeón europeo y doble campeón de Alemania han sido nominados como parte de lo mejor del fútbol no solo de Europa, sino de todo el mundo. Entre ellos aparece el delantero Robert Lewandowski nominado al Mejor Jugador, Manuel Neuer como Mejor Guardameta y Hans-Dieter Flick como Mejor Entrenador. Cabe mencionar que la única ocasión en la que un miembro del Bayern Múnich había sido apuntado entre lo mejor de la FIFA fue en la edición 2016 de estos premios, donde se incluyó a Manuel Neuer en el once ideal llamado FIFA FIFPro Men's World11.

El Bayern Múnich está trabajando en el desarrollo de una nueva generación de jugadores con el objetivo puesto en la consecución de más títulos en un futuro próximo. El favoritismo que los bávaros tienen para 2021 es un reflejo de que el trabajo que están haciendo los lleva por buen camino.