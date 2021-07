Olympic Bed Challenge: atletas ponen a prueba camas 'anti sexo' de Tokyo 2020

La Villa Olímpica de Tokyo 2020 ha causado revuelo, luego de que se diera a conocer que el Comité Organizador dispusiera unas camas hechas de cartón y otros materiales reciclados que no soporten mucho peso.

Esto con la finalidad de que los atletas no tengan relaciones sexuales durante su estancia en la edificación; sin embargo, más allá de lograr alejar el deseo de los jóvenes, parece ser que sólo se despertó la curiosidad.

Rhys McClenaghan, gimnasta representante de Irlanda, fue el primero en poner a prueba las condiciones de los colchones de la villa olímpica.

A través de un video en sus redes sociales, el atleta acusa de que las camas "anti-sexo" son "fake news", pues en el video se ve que salta repetidamente sobre una de ellas, sin que ésta presente algún desperfecto ni que se rompa, como se había advertido.

Como si de un "challenge" viral de internet se tratara, la delegación olímpica de Australia se sumó a las pruebas de Rhys, y también decidieron retratar el momento.

A través de sus redes sociales, algunas jugadoras de la selección australiana de fútbol mostraron imágenes de ellas saltando simultáneamente sobre una de estas "curiosas" camas.

Following many questions about our cardboard beds, we thought we should put them to the test ?? Can confirm they are strong enough for activities! @AUSOlympicTeam @Channel7 pic.twitter.com/1bbfQf8kVj