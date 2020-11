El Mundo Post-COVID 19: Asisten 50 mil personas en partido de Rugby

AUSTRALIA.- A ocho meses de que el mundo entero se confinara debido a la contingencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, Australia decidió dejar atrás las secuelas que la sepa provocó a nivel mundial y vivieron un partido de rugby con... ¡50 mil personas! en el estadio.

Fue hace dos semanas que Australia comenzó a dejar de tener contagios en su territorio, por lo que han dado 'luz verde' a la vida post-covid.

Con 50 mil personas, el Estadio de Brisbane le dió la bienvenida a las personas luego de vivir una de las peores crisis sanitarias de los últimos años y fue de esta manera que los asistentes disfrutado el duelo entre Queensland y Nueva Gales del Sur.

?? Officially the world's largest sporting event since Covid-19 began...



??? Today's dramatic State of Origin decider was played in front of the world's largest post-Covid crowd as 49,155 people packed into Brisbane's Suncorp Stadium.



?? @NRL pic.twitter.com/Jeh4e8ubik