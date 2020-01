Así reaccionaron deportistas, políticos y famosos del espectáculo tras la muerte de Kobe Bryant

El deporte estadounidense y mundial se encuentra de luto, tras la muerte de la leyenda de Los Ángeles Lakers, Kobe Bryant, quien falleciera en un accidente de helicóptero junto a su hija Gianna Maria y tres personas más.

La noticia ha provocado cientos de reacciones de atletas, famosos y políticos.

Donald Trump lamentó la muerte del atleta en su cuenta de Twitter y escrbrió lo siguiente:

"Las informaciones que nos llegan indican que el gran jugador de baloncesto Kobe Bryant y otras tres personas murieron en un accidente de helicóptero en California. ¡Es una noticia terrible!", aseguró Trump.

Reports are that basketball great Kobe Bryant and three others have been killed in a helicopter crash in California. That is terrible news! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020

El expresidente, Barak Obama se sumó a las condolencias con un conmovedor mensaje indicando que "Kobe era una leyenda en la cancha y recién comenzaba en lo que habría sido un segundo acto tan significativo. Perder a Gianna es aún más desgarrador para nosotros como padres. Michelle y yo enviamos amor y oraciones a Vanessa y a toda la familia Bryant en un día impensable".

Kobe was a legend on the court and just getting started in what would have been just as meaningful a second act. To lose Gianna is even more heartbreaking to us as parents. Michelle and I send love and prayers to Vanessa and the entire Bryant family on an unthinkable day. — Barack Obama (@BarackObama) January 26, 2020

Jonathan Dos Santos, jugador de Los Ángeles Galaxy y gran admirador de la NBA, mandó un mensaje en el que pide a la gente disfrutar cada día de su vida.

NO ME LO CREO! ?? Lección de vida: Nunca sabes cuando puede ser tu ultimo día vida, así que disfruta cada momento,cada segundo, cada minuto como si fuera el último. RIP LEGEND #KobeBryant pic.twitter.com/l9XPmrMi2b — Jonathan Dos Santos (@jona2santos) January 26, 2020

El basquetbolista argentino Manu Ginobili señaló que se encuentra devastado por la noticia.

Devastated. — Manu Ginobili (@manuginobili) January 26, 2020

El boxeador mexicano, Saúl ´Canelo´ Álvarez mandó sus condolencias a la familia.

Javier "El Chicharito" Hernández le dedicó un emotivo mensaje a Kobe, quien recientemente le había mandado un mensaje por su llegada al Galaxy de la MLS.

I still can´t believe the news. I´m very sorry about what happened. My condolences and best wishes to Kobe´s whole family. #RIPMAMBA ???? — Chicharito Hernandez (@CH14_) January 26, 2020

"Me entristece saber que perdimos a uno de nuestros grandes atletas y fue una gran inspiración, incluyéndome a mí", señaló Lewis Hamilton, multicampeón de la Fórmula 1.

I´m sad to hear that we lost one of our greats. @kobebryant was one of the greatest athletes and was such an inspiration to so many including myself. I´m deeply saddened for his family and for the people around the world who looked up to him. May he and his daughter rest in peace pic.twitter.com/O4ZWANcGKm — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) January 26, 2020

"Sigo sin creerlo", afirmó Usain Bolt, velocista jamaicano.

"Kobe fue un superhéroe en la pista; Estoy seguro de que lo era para su familia. Les envío mi amor y oraciones. Con el corazón roto", escribió el cantante Bruno Mars.

Kobe was a real life super hero on that court & I´m sure he was one to his family. Sending love and prayers to them. This is heartbreaking. — Bruno Mars (@BrunoMars) January 26, 2020

La cantante Cher publicó un mensaje señalando lo siguiente: "a la familia de Kobe, amigos, fans. Es TAN DURO lidiar con la muerte de una GRAN ESTRELLA, porque sentimos como si los conociéramos personalmente. Kobe Bryant fue un GRAN DEPORTISTA, y todo Estados Unidos sentirá su pérdida. Ha perdido una luz brillante".