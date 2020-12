Facundo Campazzo y los Nuggets: así fue el debut del argentino en la NBA

La llegada del argentino Facundo Campazzo a la NBA ha generado mucha expectativa entre los aficionados latinoamericanos y, dede luego, en los Denver Nuggets.

El albiceleste llegó a la NBA procedente del Real Madrid Baloncesto, y desde sus primeros minutos de pretemporada ya logró que se hablara de él, incluso ganándose ya el mote de "Spiderman" por su manera de jugar: "está por todos lados", decían sus compañeros tras su debut con el equipo.

Sin embargo, una cosa es la pretemporada y otra la campaña regular; y así debutó Campazzo con los Nuggets, cuando restaban 4.07 minutos del primer cuarto y para el segundo jugó cerca de cinco minutos.

Los primeros puntos del base fueron a falta de 2.29 minutos para el final del segundo cuarto, y fue un triple tras la asistencia de Jokic.

The first official NBA bucket for @facucampazzo ?? pic.twitter.com/BGZZ3A1gqN