Así conoció el 'Travieso' Arce a 'El Chapo' y 'El Mayo' Zambada tras ser 'levantado'

El exboxeador sinaloense, Jorge 'Travieso' Arce reveló que fue 'levantado' por el Cártel de Sinaloa porque sus líderes lo querían conocer.

Así es, Joaquín 'El Chapo' Guzmán ahora detenido en una prisión de Estados Unidos, Ismael 'Mayo' Zambada y los hermanos Beltrán Leyva querían conocer a 'El travieso'.

"Un día me hizo la parada un policía y me llevaron, me vendaron los ojos porque me querían saludar", explicó Arce en una entrevista con Javier Alarcón en su canal de Youtube.

'El Travieso' señala que nunca supo a qué lugar lo llevaron a conocer a los narcotraficantes más buscados en ese entonces, algunos de ellos detenidos, uno abatido por las autoridades y uno más prófugo.

Arce recordó que las personas que lo 'levantaron' le dijeron que lo querían saludar y que no le iba a pasar nada.

"Pues fui ni modo de decir que no, era gente armada. Me llevaron y saludé a toda la gente. Todos los nombres que te puedas imaginar ahí estaban en esa fiesta", dijo el expugilista.

Jorge detalló que conoció a 'El Chapo' Guzmán Loera, Zambada García y a los Beltrán Leyva.

'TRAVIESO' RECHAZA CAMIONETA DE LUJO

Jorge Arce también reveló que el Cártel de Sinaloa le quiso regalar una camioneta de lujo BMW, pero la rechazó porque les dijo que ya tenía un automóvil y no podía pagar la tenencia de la camioneta.

'El Travieso' recordó que era una camioneta X5 con un moño rojo.

Después de que rechazó la camioneta, los narcotraficantes le preguntaron qué era lo que quería a lo que les respondió:

"Lo único que quiero es que me lleven a donde me recogieron sano y salvo y ahí me dejen, y lo demás no pasa nada", recordó Arce.

"Y me regresaron y aquí estoy, mira, vivito y coleando todavía", finalizó 'El Travieso'.