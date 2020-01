Asegura Chávez Jr que podría vencer a Conor McGregor por nocaut

Julio César Chávez Jr sigue levantando polémica y ahora fue a través de las redes sociales en donde retó al peleador de artes marciales mixtas Conor McGregor provocando una serie de burlas.

Y es que el boxeador mexicano afirma que le ganaría al irlandés fácilmente en menos de ocho rounds en caso de que se enfrentaran en boxeo, en caso de no lograrlo estaría dispuesto a que no le pagaran.

"Si yo peleo con Conor McGregor en box, estoy seguro que lo noqueo en menos de ocho rounds. Si no lo hago, que no me paguen", comentó.

McGregor regresó el fin de semana a los combates de UFC y solo necesitó de 40 segundos para derrotar a Donald Cerrone.

Por su parte, Saúl 'El Canelo' Álvarez le respondió que mejor le pida ayuda a su papá, ya que la necesita.

En vez de estar retando a la gente pídele ayuda a tu papá, la necesitas. https://t.co/rwK4EBq5Rz — Canelo Alvarez (@Canelo) January 22, 2020