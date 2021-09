‘Surgirá la magia': Arturo Macías 'El Cejas'

Monterrey, Nuevo León.-Inspirado de volver a la Monumental, donde ha tenido la oportunidad de triunfar en grande, se mostró el diestro hidrocálido Arturo Macías “El Cejas” quien, con miras a su compromiso ante la afición regia el viernes en la corrida, anticipó que en la noche de aniversario “surgirá la magia” del buen toreo.

Lo anterior lo aseguró el espada que encabeza el cartelazo al lado del arrojado diestro regiomontano Isaac Leal Montalvo y el monarca del temple, Juan Pablo Sánchez, quienes lidiarán un fino y bien presentado encierro de la ganadería queretana de De la Mora.

“Para mí el toro es como un dios al que le debo tanto, por eso tanto le doy”, expresó el coleta, quien añadió: “El toro me ha dado todo lo que tengo y todo lo que soy y eso me compromete cada día más a honrarlo con honestidad haciendo las cosas con integridad, con amor, con pasión y con verdad, porque le he entregado mi vida por completo y me ha correspondido grandemente en todas las plazas de toros, y Monterrey no es la excepción pues de allá me he traído muchos triunfos de rabo que llevo en el corazón, por eso mi gran cariño a la ciudad y toda su afición”, indicó.