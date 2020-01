Arturo Macías 'El Cejas': 'Es un trance doloroso'

De corazón indomable y una fe inquebrantable, esta tarde reaparece en la Monumental plaza de toros México el diestro hidrocálido Arturo Macías, luego de la grave cornada que sufriera en la pasada feria de otoño en Madrid y que lo colocara a las puertas del retiro profesional como matador de toros.

En entrevista exclusiva para El Horizonte, "El Cejas" reconoció que esta cornada es un parteaguas en la historia de su carrera, pues sin duda ha sido la más grave por las consecuencia que le ha traído a grado tal de prácticamente retirarlo de los toros.

"Evidentemente esto ha sido un trance muy doloroso desde el mismo momento en que sentí el cate, pues me di cuenta que el ´tabacazo´ prácticamente me desconectó la pierna de la voluntad mental de mi cuerpo", señaló el hidrocálido, quien a pesar de la desgracia se mostró grandemente motivado de volver a torear.

"La cornada me quitó movilidad en mi pierna y aún no sabemos si esto tenga solución... y de ser así, no sabemos cuánto tiempo se lleve, pero gracias a Dios el destino hizo que nos topáramos con el mecanismo de un aparato que nos ha ayudado grandemente a poder desplazarnos con cierta soltura y naturalidad para poder andarle a los toros y volver a los ruedos", señaló el espada.

Quienes conocen el caso, señalan que la cornada recibida por Macías ha sido aún más grave de aquella herida recibida por Jorge de Jesús ´El Glison´ y que fue mal atendida, provocando que el diestro de Saltillo perdiera también movilidad en el pie, teniendo que utilizar un aparato ortopédico en la pierna de por vida.

"No hemos perdido de la fe y el deseo de torear, por ello y de la mano de Dios nos hemos sometido a una intensa y dolorosa rehabilitación para fortalecer la zona lastimada, pero en realidad y por ahora para torear, vamos a depender casi totalmente de este aparato", indicó el hidrocálido.

"Me siento muy contento, muy emocionado y muy motivado por volver a los toros en la misma plaza México pues aunque lo natural hubiera sido retomar la carrera en plazas menores para calarse, gracias a la anuencia de la empresa, hemos decidido ir por todas porque lo va a ser, será y lo que no, no será", agregó el espada.

"Además, si me lo permiten, quiero aprovechar la entrevista para mandar un gran saludo muy emotivo a la afición regiomontana y mi gratitud entera por la preocupación que ha mostrado por mi salud y el estado de avance en mi recuperación, pues todo ello me motiva para salir este domingo a darlo todo", señaló el diestro, quien esta tarde hará el paseíllo en la decimocuarta corrida de la temporada grande de la plaza México, al lado del español Antonio Ferrera y su paisano Luis David Adame, quienes lidiarán un encierro de Villacarmela.

