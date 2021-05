¡Arranca lo mejor! Hoy inicia el Play In de la NBA con estos partidazos

Por segundo año consecutivo, la NBA ofrece un platillo previo a los Playoffs que sirve como una suerte de repechaje para los clasificados del 7 al 10 de cada conferencia: el NBA Play-In.

Te pude interesar: ¿Qué es y cómo funciona el Play-In de la NBA?

?? TICKETS ARE ON SALE NOW



We need you in the stands at @TheFieldhouse bringing ???????????? ?? when we take on the Hornets for Tuesday's Play-In Game at 6:30p ET



Secure your seats at https://t.co/qF0kETtudX ?? pic.twitter.com/Xt4reLrbNw — Indiana Pacers (@Pacers) May 17, 2021

En primera instancia, los Charlotte Hornets se enfrentarán a los Indiana Pacers; los Pacers alcanzaron un récord de 34-38, y se situaron en el noveno lugar de la Conferencia Este, mientras que los Hornets, con 33-39 son décimos.

Por otro lado, en Boston los Celtics enfrentan a los Wizards de Washington; los Celtics, con marca de 36-35 terminaron séptimos en el Este, mientras que los de Washington, con 34-38 son novenos.

?????????????? IN BOSTON! WINNER GETS THE 7 SEED. ??????#WizCeltics | @CapitalOne pic.twitter.com/qkqQcYe1V9 — Washington Wizards (@WashWizards) May 18, 2021

Hornets vs Pacers, es a las 17:30 (Mx), mientras que Wizards vs Pacers se juega a las 20:00 (Mx).