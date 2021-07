¡Argentina es campeón de la Copa América!; la 'maldición' de Messi terminó

Veintiocho años tuvo que esperar Argentina para conquistar un título, como el de la Copa América de 1993 jugada en Ecuador, al derrotar este sábado por 1-0 a la de Brasil en la final de la edición 47 del torneo jugada en pleno estadio Maracaná, de Río de Janeiro.

La decisión en Río de Janeiro se decantó a los 22 minutos a partir de un pase profundo desde la mitad de la cancha de Rodrigo de Paul que sorprendió al lateral Renán Lodi. Ángel Di María recogió el balón, ganó en velocidad y bañó literalmente al portero Ederson cuando salía a cortar el balón, que terminó en el fondo de la red.

Argentina elevó a quince sus conquistas e igualó a Uruguay en el palmarés histórico del torneo.

La Albiceleste impuso hoy las condiciones. Robó el balón y maniató a la Canarinha, que buscaba su décimo título, el segundo consecutivo con Tite en el banquillo, pues hace dos años ganaron en este mismo escenario a Perú la final de la versión 46 de la competición.

Neymar, que no disputó por lesión la Copa América de 2019, hoy se quedó con las manos vacías.

Por contra el capitán Lionel Messi, neutralizado hoy por una defensa que lo cercó con dos y hasta tres hombres, terminó con cuatro goles en la cima de la clasificación de cañoneros junto al colombiano Luis Díaz.

En 35 enfrentamientos con la Verdeamarela en la competición más antigua de selecciones del mundo, Argentina estiró su hegemonía, ahora con 16 triunfos.

Los brasileños ganaron 10 veces y hubo 8 empates.

