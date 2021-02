Árbitro regio de judo confirmado para los Juegos Olímpicos

Con 27 años como Juez de Judo, el nuevoleonés, Everardo García Montelongo, ha recibido la constancia que lo acredita para participar como referee en los Juegos Olímpicos de Tokio.

García Montelongo vivirá su segunda experiencia olímpica desde que se inició en esta actividad en el año 1994, ya que fue en Río 2016 cuando se estrenó en la máxima justa del deporte a nivel mundial.

"Sentí una gran paz interior y después mucha felicidad. Me quedé pensando durante más de 10 minutos y a partir de eso me sigo sintiendo muy contento hasta este momento." Fue la reacción del juez nuevoleonés al recibir la notificación, a través de correo electrónico, de parte de la Federación Internacional de Judo (FIJ).

El también entrenador de la misma disciplina en la Universidad Autónoma de Nuevo León, es el único representante mexicano en el selecto grupo de jueces de la Federación Internacional de Judo desde 2014, lo cual lo ha llevado a participar en distintos eventos alrededor del mundo en América, África, Asia y Europa.

"Me siento muy orgulloso de representar a México, muy contento y satisfecho de que la FIJ me haya dado la confianza de colaborar con ellos. Además, soy el único (Juez de la FIJ) del continente que ha repetido participación, en Río 2016 y ahora en Tokio. Sólo fuimos tres de América a Río y ahora también somos tres para Tokio. Desde el 2014 he participado en alrededor de 15 eventos anuales del Tour Internacional de la FIJ." Explicó García Montelongo.

Para Everardo García es aún pronto para pensar en París como sus terceros Juegos Olímpicos, por ahora, su mente está enfocada por completo en Tokio y en agosto tendrá tiempo para planear su futuro en el arbitraje.