Anuncia Jonathan Orozco ser positivo en COVID-19

TORREÓN.- El guardameta del Club Santos Laguna, Jonathan Orozco confirmó ser uno de los ocho jugadores en haber dado positivo al COVID-19.

Fue a través de una transmisión en vivo de Instagram que el exarquero de Rayados dio a conocer la noticia.

"Quiero aclararles que se me informó que había sido positivo, como se pueden dar cuenta me siento bien, no tengo ningún síntoma de nada, mi familia está bien", señaló Orozco.