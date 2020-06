Anota ´touchdown´ de música norteña

MONTERREY.- El jugar futbol americano al más alto nivel en México no es suficiente para Iván Barragán, quien defendiera los colores de Auténticos Tigres y hoy es entrenador de la línea ofensiva en Juvenil, ya que hoy esa pasión la combina con su talento musical, al incursionar como cantante de música norteña.

Iván relata como se inició en del eporte de las Tacleadas siendo estudiante de la Prepa 23 y en donde un día fue observado por los coaches para llamarlo primero a Tigres Juvenil, de ahí a la Intermedia y de inmediato a Mayor, cosechando títulos en cada una de estas categorías y dejando una huella imborrable como liniero ofensivo.

Tras sus años como jugador y dada su capacidad para aprender y a la vez transmitir sus conocimientos, Iván fue invitado a ser parte del staff de entrenadores en Ciencias Químicas, posteriormente en FACPyA, Organización Deportiva, y claro en su Alma Mater de Prepa, los Coyotes de la 23.

"En verdad que esto ser estratega es una de mis pasiones, me gusta transmitir lo que aprendí de mis entrenadores y hoy tengo la oportunidad de estar en Tigres Juvenil gracias a la invitación que me hizo el coach Juan Carlos García", explicó Iván Barragán.

Pero no todo son tacleadas y estrategia deportiva, ya que en la vida del joven Barragán también la música y las finanzas le atraen y dedica gran parte de su tiempo libre a perfeccionarse en ambos campos.

"El gusto por la música lo llevó de siempre. Incluso una tía que vive en los Estados Unidos y que me ayuda a editar las canciones me dijo que mi padre era por momentos rockero y por otros muy bohemio tocando la guitarra. Así que algo de eso heredé de seguro", añadió Iván.

Pero... ¿cómo es que se dio cuenta que tenía una voz privilegiada para entrar en el mundo del espectáculo y la música? Bueno, el propio Iván lo narra así.

"Mi pasión nace cuando un día viendo el canal de MTV se me quedó muy grabado el video de ´It´s my Life´ de Bon Jovi, desde ese momento me dije, a lo mejor se me da el canto , algo que como todos, sólo lo hacía en la regadera, pero creo que no lo hacía nada mal , fue así como la familia y mis amigos me motivaron a seguir interpretando algunas melodías".