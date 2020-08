Gana Andy Murray su 1er partido tras 9 meses

Nueva York.- Andy Murray utilizó una mascarilla para concientizar sobre el coronavirus en su camino a un escenario inusitado, sin espectadores, y evitó dar la mano a nadie al salir.

Entre su llegada y su salida, el tres veces campeón de torneos del Grand Slam ofreció su usual mezcla de gritos y murmullos.

El primer encuentro del escocés en nueve meses forma parte de su intento por regresar tras dos operaciones de cadera. También la ATP busca volver, con su primer torneo en cinco meses.

Murray se impuso 7-6 (6), 6-3, 6-1 ante Frances Tiafoe en el Western & Southern Open el sábado.

"Creo que físicamente estuve bastante bien", dijo Murray, quien ganó Wimbledon dos veces y se coronó en el U.S. Open de 2012. "Quizá me moví mejor de lo que esperaba".

La gira profesional de tenis masculino se suspendió en marzo debido a la pandemia de coronavirus. Su regreso ocurre en un evento de cancha dura que cambió de su usual sede en Ohio al escenario del Abierto de Estados Unidos, cuyo comienzo está previsto para el 31 de agosto.

Murray avanzó a la segunda ronda y enfrentará a Alexander Zverev (5to preclasificado del torneo). Otros tenistas que avanzaron el sábado fueron Felix Auger-Aliassime (15to); el dos veces finalista de un torneo Grand Slam Kevin Anderson; Taylor Fritz, y Reilly Opelka.

Marin Cilic, campeón del U.S. Open en 2014, enfrentaba más tarde a Denis Shapovalov.

"No tener ningún ruido durante el encuentro fue extraño", reconoció Auger-Aliassime, el primer ganador de un duelo de tenis de la ATP desde de marzo y quien superó 6-4 y 6-1 a Nikoloz Basilashvili. "Obviamente estamos habituados en las prácticas, pero ahora fue un encuentro importante, es un Masters 1000 y el no tener a nadie, no tener afición, es extraño".

La gira de mujeres regresó al inicio de este mes y entre los resultados de la primera ronda del sábado estuvo el triunfo de la Maria Sakkari (13ra), por 6-1, 6-3 ante la Coco Gauff de 16 años, mientras que Elena Rybakina (9na) fue eliminada en dos sets, 7-5, 7-6 (6), por Ekaterina Alexandrova. Otra ganadora del día fue Victoria Azarenka.

Venus Williams jugaba en la noche ante Dayana Yastremska.

Murray se sometió a una cirugía de cadera en enero del 2018 y de nuevo un año después. Aunque regresó a competir a finales de 2019, el problema en la pelvis no le permitió jugar al inicio del 2020.

Hubo ciertos momentos en el duelo ante Tiafoe en que pareció que el otrora número uno del mundo nunca se había ido. Por ejemplo, borró un déficit de 5-2 en el tiebreak para llevarse seis de los últimos siete puntos del set, coronado con un passing shot de derecha justo sobre la linea.

Tiafoe estuvo mejor en el segundo set, pero Murray rápidamente recuperó el control. Logró un quiebre para una ventaja de 2-0 en el tercero con sus clásicos lances defensivos, en un intercambio de 13 golpes que terminó cuando Tiafoe erró una volea.