André-Pierre Gignac quiere ser mexicano

El delantero galo, quien cumplirá seis años como jugador de Tigres, dijo en entrevista con la cadena RMC que está por recibir la nacionalidad mexicana.

Pedí la ciudadanía mexicana, todavía no tengo los papeles, los estoy esperando. Quiero ser igual que mis hijos, tienen la doble nacionalidad, son franco-mexicanos. Podría quedarme vivir en México, aquí es una calidad de vida que no puedo tener en Francia.

Gignac bromeó en el 2019 con Gerardo Martino en el Estadio Universitario, ya que le preguntó al Tata que si lo convocaría en un futuro a la selección mexicana, algo imposible, ya que el galo participó en competencias oficiales con la selección de Francia.

En la entrevista el galo expresó su deseo de seguir jugando para Tigres y poner punto final a su carrera con los felinos, en donde es el máximo goleador.

"El plan es quedarme en Tigres después de retirarme, ir subiendo escalones en el club, ir paso a paso", expresó desde Monterrey al medio francés.

Gignac descartó categóricamente un regreso a la Ligue 1 de Francia para reiterarse en el Olympique, equipo del que se ha declarado seguidor tras su salida en el 2015.

"No, como jugador es imposible. Lo digo con toda sinceridad, no me necesitan. Juega Darío Benedetto. Me gusta. Tiene un pie derecho excepcional y un pie izquierdo también excepcional", apuntó.

El delantero de Tigres André-Pierre Gignac señaló que no cierra las puertas a la Selección de Francia, sin embargo, el ariete felino consideró que es muy complicado que sea tomado en cuenta por Didier Deschamps.

En declaraciones realizadas a RMC Sport, Gignac, de 35 años, reconoció que tras no ser considerado por Deschamps desde hace casi cinco años sabe que es casi imposible que vuelva a representar a su país a nivel internacional pero expresó su compromiso total con su combinado nacional.

Yo nunca anuncié mi retirada internacional. Representar a mi país, no hay un sí o un no, es una obligación para mí. Pero funciona muy bien cómo están ahora.

La última competencia que disputó André-Pierre con Francia fue la Eurocopa 2016, certamen en el cual participó en seis de los siete partidos que disputó el combinado galo incluyendo la Gran Final antePortugal. El último partido de Gignac con el combinado galo fue el 10 de octubre de 2016 ante la Selección de Holanda.

Gignac se ha convertido en uno de los jugadores más importantes en la historia de Tigres aunque en el Guard1anes 2021 el francés, quien solo tiene dos goles, y el resto de sus compañeros no han tenido buenas actuaciones por lo que el conjunto felino corre el riesgo de no clasificarse a la Liguilla al ubicarse actualmente en la posición 14 con solo 12 puntos.