Exhiben a jugador de San Luis Anderson Julio... ¡coqueteando y siendo fiel por Instagram!

MÉXICO.- A través de redes sociales rápidamente se hizo viral una conversación de Instagram en la que supuestamente el jugador del Atlético de San Luis, Anderson Julio estaría siendo infiel a su esposa con otra chica.

La conversación inicia con Anderson Julio saludando a la mujer luego de haberle mandado caras con corazones, clara señal de sentir atracción por ella.

Posteriormente, la misteriosa mujer le indica que debería cuidar a su esposa, acto seguido, Anderson Julio afirma ser soltero a pesar de que la chica le comprueba con una fotografía que está casado y además, espera hijo.

Finalmente, Anderson Julio le aclara que la mujer con la que aparece no es su esposa...¡es su novia! y que está en Ecuador pero en México está solo.

La chica termina por romper la conversación y le pide que no busque otras mujeres.

Minutos después de que la conversación de Anderson Julio se hiciera viral, el futbolista ecuatoriano del Necaxa, Kevin Mercado contacto a la chica y le preguntó si le habían hackeado la cuenta porque una "mujer de estatus" no hacía esas cosas.

Situación que la chica respondió defendiéndose y publicando un vídeo con toda la conversación.

Ahí está su montaje. Qué bonita forma de evadir las cosas y sobre todo, que apoyen este tipo de actos. Sinceramente no me importa si dan de baja mis redes sociales. Con mucho gusto y huevos aquí los espero. Nadie tiene necesidad de inventar o mentir sobre situaciones así. pic.twitter.com/SkkkwMymFO

Diversos internautas han expresado su indignación y repulsión por el acoso provocado por Anderson Julio.

Verga, que pedo con los mensajes de hombres llamándola puta o fea solo por quemar a un futbolista JAJAJAJAJA pinches hombres no valen madre ?? https://t.co/aJYa1f9QS1

Qué pedo con la gente que lo defiende?! El mismo se puso en esta situación, teniendo pareja e hijo y después hacer de cuenta que no existen porque están en otro país...eso es no tener madre. Ella hizo lo correcto, nadie debería pasar por esto y menos porque son "famosos" CHSM https://t.co/Zx4duaIVgH

Amigos, enserio, no defiendan más a un futbolista que a sus propias familias, esos cabrones no son intocables, ni dioses, si hacen algo mal ya es su problema si los exhiben.



Bien dice que el que nada debe nada teme. No defiendan la infidelidad, imagínense que se las hicieran. https://t.co/81KVBV9bG7