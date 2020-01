Ana Karen Guadiana Campos quiere dar su mejor golpe

Ana Karen Guadiana es un claro ejemplo de que con trabajo y perseverancia los sueños se vuelven realidad.

Después de un 2019 en el que tuvo una ardua preparación en España y Estados Unidos, siempre apoyada por el Abierto GNP Seguros y Grupo Qualtia Swan Bienestar, la tenista regia de 18 años espera para este año abrirse camino entre las profesionales.

Aunque el año pasado ya jugó algunos torneos con bolsa de premiación, el 2020 será en el que irrumpa al 100% en el tenis de paga esperando avanzar en el ranking mundial.

"Este año (2019) tuve grandes cambios entrenando en España en la Academia Sototennis (ubicada en Sotogrande, España) con un muy buen equipo que siempre están para apoyarme.

"Pero a finales de año estuve entrenando un poco en Estados Unidos, y tuve buenas competencias", indicó la jugadora que empezó en el tenis a los tres años de edad y que pasó unos días con su familia en Monterrey durante la temporada decembrina.

Agregó que una de las mejores experiencias fue haber participado en la ronda de calificación del Abierto GNP Seguros la primera semana de abril, donde se quedó a un paso de entrar al torneo principal.

"Fue la primera vez que participé en el Abierto faltándome sólo una ronda para poder entrar al main draw, fue el torneo más grande que he jugado; además tuve buenos resultados en ITF Junior y comencé como profesional".

En el 2019, Guadiana jugó 17 torneos ITF Juniors en diferentes países, llegó a la Final en Tunisia y a Semifinales en Kelibia, Tunez, y en Colomier, Francia; además participó en tres certámenes ITF profesionales y uno de la WTA, lo que le dieron puntos para aparecer en el ranking mundial.

Su meta para este 2020 es continuar preparándose para mejorar sus resultados, siempre apoyada por Hernán Garza, director general del Abierto GNP Seguros y uno de los principales promotores de este deporte en el país.

"Mi meta principal es seguir mejorando tenísticamente, físicamente y en todos los aspectos que el tenis necesita porque no nada más se entrena para un torneo, es para toda la vida", indica Ana Karen.

La tenista regia iniciará el año jugando varios torneos en Florida y Cancún en enero y febrero y posteriormente jugará la calificación del Abierto GNP Seguros.

Guadiana se define muy competitiva, una jugadora que no se rinde nunca, que pelea cada punto a morir y sus entrenamientos fuera de casa le han permitido madurar tanto deportiva como personalmente.

"Mis fortalezas son que no me rindo, no me gusta entregar el partido porque no se trata de eso, es luchar hasta el final, soy una persona fuerte, rápida, soy muy física, y mis debilidades, tengo que trabajar más en la parte mental, ya que que este juego es más mental", indica.

Los especialistas la catalogan como una futura representante de México en competencias internacionales y Ana Karen afronta el reto para cumplir con aquel sueño que forjó cuando tenía tres años y tomó por primera vez una raqueta en sus manos. (Con información de Prensa del Abierto GNP Seguros)