Una corta historia, pero una gran pasión por los Jaguares de Jacksonville

Dicen que, de lo bueno... ¡poco!, y esta frase le queda ´ad hoc´ a los aficionados regiomontanos de los Jaguares de Jacksonville en el futbol americano de la National Football League (NFL), que acudieron a la redacción del periódico El Horizonte para formar parte del programa ´La voz del fan´ de Cascos y jerseys, que conduce nuestra compañera Yvette Serrano.

"Ah, mira... ¡un jaguar!, pide un deseo", platica René Arizpe, de 38 años de edad y seguidor de Jacksonville, en relación a que no es fácil encontrarte en la Sultana del Norte a fans de los Jaguares, que en territorio nuevoleonés son representados por la familia de ´Jaguars for life Monterrey´, que tiene su página de Facebook.

Arizpe estuvo acompañado por Sergio Álvarez, de 39 años de edad, quien reveló cómo fue que se hizo aficionado a los famosos Jaguars.

"En los meses de enero, con la familia visitábamos a familiares y amigos, y me dejaban viendo la televisión los partidos de NFL, ahí empecé a ver en Azteca 7 los juegos de Jacksonville; en ese entonces me llamó la atención el running back Fred Taylor, así como el nombre del equipo y los colores... era difícil no enamorarse de este equipo", reveló.

Arizpe contó que su amor por los Jaguares comenzó cuando estaba en la preparatoria.

"En mi casa, mi papá era fan de Warren Moon y de los Petroleros de Houston, mientras que mi hermano mayor apoya a Delfines de Miami... pero una ocasión me tocó ver un partido de Jaguares Vs. Titanes, y ahí se dio el flechazo con Jacksonville.

"De hecho, a donde vaya -portando mi jersey de Jacksonville-, siempre me preguntan con asombro: ´¿Le vas a Jaguares?´... y aquí estamos, fieles a estos colores", comentó.

QUIEREN CAMBIOS

Jaguares no ha conquistado el Super Bowl en su corta historia en el mejor futbol americano del mundo, ha protagonizado victorias espectaculares, pero en la actual campaña los números no son agradables (un triunfo y siete tropiezos), por ello, René Arizpe y Sergio Álvarez esperan cambios dentro del conjunto de Florida, Estados Unidos.

"Esperamos el cambio de coach, de gerente general, que haya un buen Draft", dijo René, quien envió un mensaje a los seguidores regios de Jaguares de Jacksonville.

"Sí existen los aficionados a los Jaguares de Jacksonville en Monterrey", puntualizó.

Desde su creación en 1995, los Jaguares de Jacksonville sólo han ganado tres títulos de División (en 1998 y 1999 en la ya desaparecida AFC Central de la Conferencia Americana), y han alcanzado los Playoffs en siete ocasiones, la más reciente fue en la temporada 2017-2018

30 De noviembre de 1993, fecha en que fueron fundado Jacksonville Jaguars en el futbol americano de la National Football League

