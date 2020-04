Amenazaron de muerte al 'Kikín' Fonseca en Portugal

Ciudad de México.- Francisco Fonseca reveló que durante su estancia en Europa, concretamente en Portugal, vivió momentos de tensión luego de sufrir una extorsión y amenazas de muerte por parte de un supuesto representante.

Fue en el año 2006, cuando "Kikín" fue contratado por el Benfica, club en el que solamente anotó 5 goles en 15 partidos disputados.

El ahora exfutbolista indicó que un hombre, quien dijo ser amigo de Fernando Santos (en ese entonces DT del Benfica) le había pedido una fuerte suma de dinero.

"Un representante croata me habla y me dice: 'por si tú no lo sabías, yo te traje a Portugal, al Benfica'". A lo que Fonseca contestó: "No es cierto, tú no me trajiste, el presidente en ese tiempo del Benfica fue por mi a Cruz Azul, a ti no te conozco". "El chiste es que me dijo: 'Te aviso que soy muy amigo de Fernando Santos y si no me das los 300 mil euros ya sabrás", relató "Kikín".