Alonso regresa a la F1 con el equipo con el que deslumbró al mundo

Alonso, que el 29 de este mes cumplirá 39 años, se despidió de la división de honor del automovilismo -con las 32 victorias que cuenta España en toda su historia- a finales de 2018, en Abu Dabi. Lo hizo con un 'Hasta luego' que evidenciaba que la puerta no se cerraba del todo. Dando arranque a todo tipo de rumores que al fin se cerraron este miércoles con el anuncio de que se pondrá de nuevo a los mandos de un F1 con el que equipo con el que se consagró.

"Renault is my family, my fondest memories in Formula One with my two World Championship titles, but I'm now looking ahead. It's a great source of pride and with an immense emotion I´m returning to the team [...]" - @alo_oficial #RSspirit pic.twitter.com/H9tUKpr4OI