Alonso: "El próximo reto será en Fórmula Uno, Resistencia o IndyCar"

Alonso, ganador en 32 ocasiones de un Gran Premio de Fórmula Uno, no descarta su regreso a la competición en categoría reina en 2021, después de salirse del circuito en 2018 para afrontar otros retos como carreras de Resistencia -ganó el Mundial (WEC) con Toyota la 'Súper-Temporada' 2018-19- o participar en el rally Dakar.

"La búsqueda de retos y opciones para los siguientes años es algo que me llevo planteando desde finales de 2019, cuando decidí meterme en la aventura del rally Dakar. Era una moneda al aire y es una experiencia que repetiré en el futuro", dijo Alonso.

"Tengo un buen nivel físico y de motivación y para el Dakar tengo unos años todavía por delante, así que ahora querría centrarme en la categoría máxima del automovilismo, ya sea Fórmula Uno, Resistencia o IndyCar. Tengo una idea en la cabeza, pero el próximo reto será importante y al máximo nivel", admitió Alonso, en una charla organizada por la Escuela Universitaria Real Madrid-Universidad Europea.

"La Fórmula Uno no va a estar al margen de la crisis o los problemas de esta pandemia. No hablo de pilotos o grandes fábricas, sino también de problemas de patrocinios. Hay muchas empresas que ponen su logotipo en un coche que tendrán que ver sus patrocinios", señaló.

"Esta crisis va a afectar a todo el mundo y más a la gente que vivía en números demasiado inflados, y la Fórmula Uno seguro que era uno de ellos. Ahora habrá que reducir gastos, estandarizar partes de los coches para que más del cincuenta por ciento sean iguales para todos y solo haya una pequeña ventana de desarrollo, pero no ilimitada", confesó.

"Con un poco de creatividad y sentido común la Fórmula Uno puede aprovechar las dificultades", comentó Alonso, que aseguró que en el automovilismo "todo está llevado al extremo".

"Nunca nada es suficiente. El robot que compras hoy en un mes no vale, pero también hablo de presupuestos, de personal o de los diferentes departamentos que componen este deporte. Todo se lleva al extremo, mientras que en otras categorías está todo más limitado", concluyó.

Fun day driving at the sim! ????????!! Next weekend another challenge at Indy!! ?? pic.twitter.com/r5swpmAzby