Alex Smith anuncia su retiro, luego de 16 años en la NFL

Luego de 16 años de carrera en la NFL, Alex Smith anunció su retiro de los emparrillados; el veterano 36 años fue liberado apenas hace unas semanas por Washington y tras meditarlo, decidió ponerle punto final a su vida deportiva.

El Quarterback fue drapeado en 2005 por los San Francisco 49ers, siendo la peinera elección global; en 2012 fue cambiado a los Kansas City Chiefs.

Para enero de 2018, Smith llegó a los Washington Redskins, hoy solamente "Football Team"; ahí sufrió una fractura de fíbula y tibia, y tuvo que someterse a 17 cirugías.

Tras 2 años de rehabilitación, en la que se perdió toda la temporada 2019, Alex regresó en 2020, y además se hizo de la titularidad irónicamente debido a la lesión de Kyle Allen.

