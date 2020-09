Historias de fútbol: Alejandro Rodríguez, un joven eterno

Monterrey.- A los 70 años de edad muchas personas están pensando ya en retirarse, en dedicarse a viajar o simplemente descansar... pero a esa edad, el ingeniero Alejandro Rodríguez empezaba en el 2010 la construcción de la época dorada de los Tigres.

Y por si fuera poco, ahora a los 81, cuando muchos otros ya llevan hasta dos décadas retirados, el ´Inge´ ha regresado con más fuerza para conducir a los Tigres, en busca de consolidarse como un equipo de élite en el futbol mexicano.

- ¿Cuál es el secreto para mantener esa energía?

"Primero viene de parte de la genética, mi madre muere de 97 años y mi padre de 86, fui criado por un abuelo holandés, una abuela austriaca. Mi madre nace en Bélgica, tengo mucho de la disciplina, del esfuerzo, de la dedicación, de tener la voluntad de siempre seguir adelante, independientemente de los obstáculos. Obviamente, la parte importante es saber distinguir lo que es la parte física, lo que es la parte mental, lo que es la parte emocional y la parte espiritual, y trabajar cada una de ellas".

- A esa edad mucha gente quiere irse a descansar...

"Muchas veces el reto y la adrenalina que produce el reto te mantiene en activo, y obviamente soy una persona que se cuida mucho, que tiene la parte de lo que como, de lo que me alimento, siempre dicen que uno es lo que uno piensa y lo que uno come, la mente y el cuerpo, y trato de mantener mi peso, tomo muchas vitaminas, tengo muchos años, más de 40 años de tomar entre seis y ocho vitaminas y minerales, para complemento de la alimentación".

- ¿Cómo cuida la parte física?

"Hago ejercicio, pero sobre todo yo creo que una de las cosas -ya metiéndome en el área mental- que te ayuda mucho a enfrentar los retos es el manejo del estrés. En la parte física, hacer ejercicio, trato de hacerlo lo más posible, tengo una máquina que dicen que equilibra el ´chi´, la energía del cuerpo; hago algo de banda, algo de estiramiento para mantener la parte física en forma".

- ¿Cómo maneja la parte mental?

"Y la parte mental, desde 1977 por ahí, hago meditación, si es posible hasta dos veces al día, si no, una vez en la mañana, te desconectas totalmente.

- ¿Cómo conoció el Tai chi?

"Un día andando con la familia de visita a China, en el año 1985, íbamos ahí con la familia en una camioneta con un guía, y en una colina vi cerca de 200 personas haciendo movimientos pausados, equilibrados, a medida que nos fuimos acercando a esa colina nos dimos cuenta que eran octagenarios, o gente ya de una edad avanzada, y con un equilibrio impresionante, entonces le pregunto al guía: ´¿Y eso qué es?´... ´Pues es Tai chi, es una vieja tradición oriental, de manejo de estrés´, me respondió. Llegué aquí a Monterrey y empecé a buscar a ver si había maestros... y no había como yo los quería, y en una ocasión, estando en un consejo de las religiosas del verbo encarnado en San Antonio, Texas, estando en una comida, les platicaba de este viaje y me decían: ´Qué casualidad, aquí hay una de las religiosas, enseña Tai chi´. Y yo dije: ´¿Cómo?´... y ya me llevaron a conocerla, y la semana siguiente había un curso para introducirte en la enseñanza del Tai chi, era 1989. Fui a la semana, aprendí Tai chi, y luego me dijeron que ya después de 10 años de práctica podría pretender tener el título de maestro, y me fui a Colorado, y en una semana obtuve el título de maestro de Tai chi, entonces eso es para manejar el estrés".