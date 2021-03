Aldridge y Drummond: bombas sorpresa de los traspasos en la NBA

Luego de que se cerrara la ventana de traspasos en la NBA con varias sorpresas, las bombas caerían unas horas después, y es que aunque era secreto a voces, aún faltaba confirmar el destino de dos peces gordos de la liga.

Por un lado LaMarcus Aldridge, que ya había acordado su salida de los San Antonio Spurs, oficialmente firmó con los Brooklyn Nets; en un principio era Miami el destino favorito para que llegara el experimentado jugador, sin embargo, fueron los de Nueva York quienes lograron convencerlo.

Destaca la calidad de refuerzos que han conseguido los Nets en esta temporada: comenzaron fuerte con el arribo de James Harden, y hace apenas unas semanas consiguieron sumar a Blake Griffin, por lo que ahora con la incorporación de Aldridge, los de Brooklyn están más obligados que nunca a conseguir el anillo de campeones en la NBA.

Por su parte, los actuales defensores del título no se quisieron quedar atrás, y se hicieron de otro de los jugadores más interesantes que estaban disponible en el mercado: Andre Drummond.

OFFICIAL: We got Dre. Welcome to the Lakers Family, @AndreDrummond! pic.twitter.com/AGtLwOq38h