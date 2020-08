Isaac Alarcón quiere conocer a Patrick Mahomes

Monterrey.- El tackle ofensivo mexicano de los Dallas Cowboys, Isaac Alarcón, realizó una sesión de preguntas y respuestas con aficionados vía las redes sociales del equipo, que publicó ayer lunes un video de dos minutos y 12 segundos con algunos de los temas que se tocaron.

Entre los tópicos que tocó Alarcón en la charla con los fans, se le preguntó acerca de sus impresiones en torno al quarterback Dak Prescott, y al corredor Ezekiel Elliott, dos de las figuras más reconocibles para la franquicia de Dallas.

"Pues ya cuando platiqué con ellos, son bien sencillos, la verdad. Bien alivianados, bien humildes", señaló Alarcón en el video. "Platicas con ellos, la verdad, son bien graciosos los dos, y son súper buena onda".

Otra de las preguntas que respondió Alarcón fue en torno a Tyron Smith: "Híjole, la verdad, el cuate está impresionante. Tiene el brazo enorme. Tiene el brazo del tamaño de mi cara, yo creo", reveló Alarcón. "Y es una persona que siempre hace todo a máxima. Nunca baja de nivel. Entonces, es un ejemplo, la verdad".

Respecto a sus inicios en el deporte del fútbol americano, Alarcóncompartió, "Bueno, mi papá jugó fútbol americano, así que yo me acuerdo que de niño iba con ellos a jugar al parque, y así. Pero empezar a jugar para un equipo bien, a la edad de los 14 años".

Alarcón también señaló las similitudes y diferencias que existen entre una práctica de NFL con los Cowboys, y las prácticas a las que acostumbraba en elTecnológico de Monterrey.

"Siento que los ejercicios son muy parecidos, como que los ejercicios y lo que hacemos", expresó Alarcón. "Lo que sí cambia, pues es el nivel de exigencia".

Una de las respuestas más interesantes de la sesión, llegó cuando se le preguntó al regiomontano cuál sería para él, el equipo rival ideal para debutar en la NFL.

"Yo creo que serían los Kansas City Chiefs porque quiero conocer a Patrick Mahomes, y también porque es un buen equipo, acaba de ganar el Super Bowl; entonces, por esas dos razones", dijo.

Alarcón ha reiterado desde que se reveló su incorporación a Dallas mediante el International Pathway Program, que desea convertirse en un ejemplo a seguir para más mexicanos que sueñan con alcanzar la NFL. En la sesión, volvió a hacer eco de esos sentimientos, cuando se le preguntó si pensaba que lo que estaba viviendo es un parteaguas para más jugadores como él en el futuro.

"Pues yo, sinceramente, creo que sí, porque aquí en México hay mucho talento, y hay muchos jugadores que merecen y pueden empezar a competir aquí. Entonces, pues yo creo y confío en Dios que sí".

Para el mexicano, la lejanía de la familia ha sido el reto más difícil a lo largo de su aventura de NFL, admitió.

"Pues yo creo que, hay muchas cosas, que, pues, se me han complicado, porque pues estoy saliendo de mi zona de confort, estoy empezando a competir en un nivel nuevo. Pero pues, yo creo que sería el no poder ver a mi familia. Los extraño, y me gustaría poder compartir con ellos todo lo que estoy viviendo".

En un momento no relacionado al fútbol americano de la sesión, se le preguntó al liniero ofensivo de 2.01 metros de estatura y 145 kilogramos de peso, si su preferencia eran las tortillas de harina o las de maíz.

"Yo creo que depende mucho de lo que te estas comiendo, si son taquitos o burritos, pero yo creo que me iría por las de harina".

Finalmente, Alarcón cerró la sesión presentando al que hasta ahora ha sido el jugador más cercano a él durante su experiencia con los Cowboys, cuando se le preguntó con quién se llevaba más en estos primeros días.

"Yo creo que con el que más me he llevado en estos primeros días, y el que me ha apoyado bastante para aprenderme el playbook y todo eso, es este Tyler [Biadasz], y me ha apoyado bastante en todo este tiempo".

En el segmento, puede distinguirse a Biadasz caminando al lado del liniero ofensivo mexicano de 22 años de edad, y exclamando para la cámara: "Mi hermano Isaac".