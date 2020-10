Alan Pulido, del Sporting Kansas City, es el Jugador de la Semana en la MLS

Estados Unidos.- El delantero mexicano Alan Pulido, del Sporting Kansas City, fue elegido Jugador de la Semana en la competición de la Liga Profesional de Fútbol (MLS) correspondiente a la Jornada 15 de la temporada regular.

Pulido hizo un regreso triunfal a la alineación titular del Sporting Kansas City al marcar los dos goles con los que su equipo, el pasado sábado, venció de visitante por 1-2 al Dynamo de Houston.

