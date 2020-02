Al 'Tuca' no le preocupa el flojo arranque de Tigres

El estratega Ricardo Ferretti descartó tener preocupación alguna por el comienzo de los Tigres de la UANL en el Torneo Clausura 2020 de la Liga MX y aseveró que está listo para recibir críticas por la situación que atraviesa el equipo.

"No me siento preocupado, hay que seguir trabajando no veo otra cosa, si ganamos mi función es trabajar, exigir... y si no ganamos igual, yo no cambio con el resultado, el resultado es un impostor.

"No es el caso del sábado, no me pareció como jugamos, siempre hay un detalle en esa cancha, pero tampoco me voy a hacer tanto drama, sí la preocupación normal pues uno nunca deja de preocuparse, es una preocupación en plan positivo, hay que seguir trabajando, si lo he hecho siempre no veo porque no volver a hacerlo una vez más", indicó.

Se debe recordar que los felinos se encuentran actualmente en la décimo tercera posición de la Tabla General luego de una victoria, un empate y dos descalabros, el último lo sufrió el pasado fin de semana contra los Tuzos del Pachuca.

Ante ello, el timonel recibió críticas, pero dejó en claro que está listo para recibirlas y aseguró ha sido criticado durante tres décadas, por lo cual no le inquieta que una vez más lo señalen.

"Hoy estoy igual que el sábado, la ropa sucia siempre la he lavado en casa. Tengo una espaldota... que me tiren con todo y durante 30 años me han tirado, una vez más pues no pasa nada", aseveró tras la práctica que tuvo el equipo en sus instalaciones de Zuazua.

Ricardo Ferretti dijo que la responsabilidad es de él, que los jugadores hacen las cosas que él indica y que cuando las cosas no salen como esperan, siempre el peso debe recaer sobre el entrenador.

"Soy el encargado de la responsabilidad del trabajo que tengo con ellos, ellos buscan hacer las cosas que yo les pido y si las cosas no salen, tengo que sumir la responsabilidad, para eso estoy. Uno no tiene ese 100 % de responsabilidad, pero siempre te toca, uno es dependiente de los jugadores, nunca me cuelgo nada que es mío. Cuando no se da, la responsabilidad mayor es del entrenador", concluyó.