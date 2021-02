¡Al ritmo de Jazz! Utah se lleva el triunfo frente a Boston Celtics

Utah Jazz derrotó a los Boston Celtics 122-108, en el duelo de la jornada del martes que se llevó todos los reflectores, pues ambos conjuntos son fuertes contendientes para el título de sus respectivas conferencias.

En lo individual, Donovan Mitchell se llevó la noche al anotar 36 puntos y repartir nueve asistencias, impulsando al Jazz a su quinto triunfo consecutivo.

Otro de los jugadores de Utah que está teniendo un gran rendimiento esta temporada es Rudy Gobert, quien logró 18 puntos en la noche y 12 rebotes, mientras que Joe Ingles y Bojan Bogdanovic aportaron 24 y 16 puntos respectivamente.

Por parte de los Celtics de Boston, fue Jaylen Brown quien atribuyó más al grupo con 33 puntos, que finalmente fueron insuficientes frente a los líderes de la Oeste.

Despite Jaylen Brown returning from a two-game absence, we weren´t able to get it done tonight against the Jazz. pic.twitter.com/KJaU1F1rUa