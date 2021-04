Ahora que se va el tuca... ¿Quién llenará estos zapatos?

Monterrey, Nuevo León.- “¡Cómo no te voy a querer!”, ese canto que realizan los incomparables y que retumba en el Estadio Universitario cada que Tigres juega como local, le queda "ad hoc" al timonel brasileño Ricardo Ferretti, quien ayer anunció que, al final del Torneo Guardianes Clausura 2021 de la Liga MX, dejará la dirección técnica de los auriazules.

Y es que "Tuca", quien vivió tres etapas como estratega de "La U", llegó en el Torneo Apertura 2010 (para su tercera fase) y, de entonces a la fecha, sacó a los felinos de la lucha por el no descenso y llevó 12 títulos a las vitrinas de San Nicolás.

“De esto no hay tema más que, terminando la temporada (se va de Tigres), es definitivo, punto y no vuelvo a dar comentario. Voy a trabajar hasta donde el equipo llegue. Por ahora, quiero hacer planes a corto plazo, el sábado y no más”, dijo Ferretti en rueda de prensa.