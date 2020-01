Ahí viene el Campeón; Rayados se reporta hoy

Tras un fin de año 2019 de mucho ajetreo, partidos y título en incluido, el Campeón Rayados reportará este día a El barrial, donde comenzarán los trabajos de cara a su debut en el Clausura 2020 ante Morelia, donde empezarán a defender su corona a partir de la Jornada 2.

Se terminaron las vacaciones para el ´Turco´ Antonio Mohamed y compañía, los monarcas de la Liga MX vuelven a la acción y llegarán tarde al Clausura 2020, que para la mayoría de los equipos comenzó este fin de semana.

La Pandilla tendrá que reportar esta mañana en su casa club, donde comenzarán a realizar pruebas físicas y médicas de rigor, mientras inician los trabajos tácticos con el balón, pues el próximo sábado reciben al Morelia, a las 17.00 horas, en el la cancha del ´Gigante de Acero´.

Para este torneo, Toni podría contar por última temporada con algunos jugadores a los cuales se les termina el contrato en junio, y hasta el momento, la directiva no ha renovado a ninguno, se trata del arquero Marcelo Barovero, Leonel Vangioni, Avilés Hurtado y José María Basanta.

El timonel argentino ya no contará este día con el uruguayo Jonathan Urretaviscaya, quien fue cedido a préstamo seis meses al Peñarol de su país, así como el atacante Ángel Zaldívar, quien se marchó al Puebla.

Hasta el momento, el cuadro del Turco no ha contratado a ningún refuerzo para la misión de ganar la Copa MX y la Liga de este semestre, pero tienen en la carpeta en espera de la firma a tres jugadores para ello.

El primero y más cercano fichaje sería el marfileño de 21 años, Aké Loba, delantero que proviene del Querétaro, pero que se ha estancado su firma debido a un tema contractual donde Tigres está metido, pero que ya adelantó procesos como las pruebas físicas y médicas con el club albiazul.

Además, trascendió que los albiazules van en serio por un defensor y tienen a dos objetivos en la mira: Ramiro Funes Mori, hermano del segundo máximo goleador de Rayados en la historia, Rogelio, que milita en el Villarreal y es una posibilidad para Mohamed.

También se vislumbra el arribo de Sebastian Vegas, central del Morelia, quien no fue convocado para el duelo ante Toluca, pues como se recordará, para ser transferido a un equipo de la Liga MX, no debe tener actividad por lo menos en tres fechas. Pero hasta el momento no se ha oficializado a ninguno.