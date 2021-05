Agüero, Wijnaldum y Depay: El nuevo Barcelona

El Football Club Barcelona está en pleno proceso de reestructuración, y se espera que varios jugadores salgan este verano, así como el director técnico Ronald Koeman, cuya continuidad no está asegurada.

Desde hace varios meses han sonado algunos nombres de los prospectos que la directiva blaugrana tenía en su agenda; sin embargo, con Joan Laporta como nuevo presidente, parece que las cosas toman un mejor rumbo, o al menos más concreto.

De acuerdo a reportes de varios periodistas internacionales, entre los que destaca Fabrizio Romano, famoso por tener información de primera mano y fidedigna, asegura que los catalanes tienen un acuerdo verbal con Sergio Agüero y Eric García.

El argentino dejó al Manchester City y todo indica que su llega al Barcelona es un hecho, y es vinculante a la permanencia de Lionel Messi.

El caso de García, quien es canterano del club y también jugaba para el City, lleva al menos un año cocinándose y de acuerdo a Romano, ya está arreglado su retorno a España.

Mismo caso de Eric García es el de Memphis Depay, el holandés capitán del Olymipque Lyionnais lleva mucho tiempo den el radar de los blaugranas, y aunque todavía no está amarrado, ya anunció que saldrá de la liga francesa, y se estaría dejando convencer por la directiva culé.

Georginio Wijnaldum´s agent today in Barcelona to meet with Barça. The agreement is set to be completed until June 2024, confirmed. Gini is open to accept lower salary to join #FCB, same as Sergio Agüero. ????



Last details to be sorted then Gini will sign as new Barça player. https://t.co/TlqznhJfBh pic.twitter.com/w4NUHZHhOR