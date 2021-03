Aguantando vara: Jesús Fernando Arrambide Ferrara

Una vez más los valores intrínsecos de la tauromaquia van derramando su riqueza en nuestra sociedad regiomontana y han formado como un auténtico hombre de bien a Jesús Fernando Arrambide Ferrara, contador público de profesión y empresario emprendedor que, por harta pasión al trabajo y comprometido con sus colaboradores y empleados -en esta época de pandemia-, hoy más que nunca ha luchado con denodado esfuerzo para salir adelante con su empresa dedicada al envase y al empaque, que es fuente de ingreso para más de 35 familias.

Consiente y receptor del gran compromiso que tiene con la sociedad, a la que sirve y de la que forma parte, el reconocido aficionado a la fiesta de los toros ha adoptado muchos valores que de ella emanan, como la determinación, la disciplina, la constancia, el esfuerzo, el trabajo, la honestidad y la confianza para, a pesar de los pesares, continuar construyendo de la mano de sus colaboradores un mejor futuro que les permita ver ésta lastimosa época de pandemia como una experiencia más, formadora de vida.

Con una sensibilidad a flor de piel, que le viene de familia -y por lógica consecuencia del apasionante mundo de la fiesta de los toros-, ambos le fueron legados como un hermoso patrimonio de sus padres: Don Jesús Fernando Arrambide Urbina, quien de Salinas Victoria se vino muy pequeño a Monterrey para comenzar desde abajo su carrera laboral como obrero en ´La Fundidora´, donde estuvo muchos años para luego trabajar en ´Salubridad´, donde a base de esfuerzo fue escalando peldaños hasta convertirse en Inspector de Seguridad, convirtiéndose en uno de los más reconocidos funcionarios de seguridad del gobierno de aquella época, y junto con su esposa -Doña Gloria Edelmira Ferrara Martínez- se dieron a la tarea de formar a su familia por la calle de Carlos Salazar, allá por el barrio de La Cigarrera, donde Fernando, ´bendito entre las mujeres´ y con aroma a tabaco, se crío junto con sus hermanas Gloria Irasema, Marlene Azucena, Lauriolia Imelda y Lilia Romelia.

Desde pequeño, Fernando acompañaba a su padre y a los amigos de él a los festejos taurinos que se celebraban en Cadereyta: "Tenía yo como cinco o seis años de edad, y como niño me impresionó el ambiente, la música, los trajes de torear, el arte y la manera en que los toreros se enfrentaban con la muerte, me cautivó y emocionó desde mi inocencia infantil, hasta el día de hoy", nos dice el contador y empresario.

"Ya de mayor, trabajando en las empresas Key, conozco a mi compañero José Narciso Candelaria Villarreal y nos hicimos amigos, y en esa amistad es cuando me entero que es hijo de un gran torero, ´Narciso Torres´, y que era miembro de la Peña Taurina El Toreo de Monterrey, a donde me invitó, luego de varias sesiones como socio y miembro de la peña a la que pertenezco desde hace más de 20 años", refiere el aficionado taurino.

"A partir de ahí, he tenido la oportunidad de conocer a muchas personalidades muy valiosas de la fiesta de los toros, ahí he aprendido muchos valores de la tauromaquia que he aplicado en mi vida personal y profesional y principalmente he aprendido el verdadero significado del valor de la amistad", señala el empresario y emprendedor, quien le ha dado vuelta al país como parte de ´la cuadrilla´ de su amigo, el aficionado práctico José Narciso Candelaria Villarreal: "Somos muy buenos amigos y lo he acompañado en casi todas sus más de 100 actuaciones como aficionado práctico, desde que éramos compañeros de trabajo", apuntó el aficionado, que ha recorrido Aguascalientes, León, Saltillo, Zacatecas, Cadereyta y Guadalajara, toreando o disfrutando las corridas de toros por todo el país y en la Madre Patria.

En torno a la situación actual de la tauromaquia, el aficionado nos comenta: "Con la pandemia se ha vuelto más difícil, y si le sumas a los antitaurinos, las cosas se han vuelto cada vez más complicadas, y es por ello que la fiesta se ha estado reinventando y transformando en los últimos tiempos para preservarla, como nosotros en el trabajo, que al principio tuvimos que laborar medios turnos, no se despidió a nadie, el sueldo con mucho esfuerzo se ha pagado completo y sabiendo de la importancia que la empresa representa para el sostén de las familias, al bajar la producción se modificaron los procesos y se redujo la jornada de lunes a viernes, escalonando los horarios para evitar los contagios, laborando al 50 % de la capacidad instalada... como la fiesta: nos tuvimos que reinventar y ahora ya estamos trabajando turnos completos para seguir lidiando a la pandemia y salir poco a poco de ella", indicó.

"Como en los toros, en la empresa tenemos que seguir ´aguantando vara´ con tenacidad, esfuerzo y disciplina para seguir conservando los empleos sin recibir apoyos por parte de ningún gobierno, a pesar de que nosotros contribuimos mucho al progreso del país", aseguró el aficionado en su calidad de empresario.

"La fiesta de los toros, además de ser una grandiosa actividad cultural, es una importante actividad económica pues deja mucha derrama en rededor de su entorno y, por ende, del empleo, que es muy necesario, además es un arte pues no cualquiera se pone enfrente de un animal exponiendo su vida, aunque se diga que el torero tiene todas las ventajas, en el ruedo están frente a frente, aunque la muleta y el capote son un ´engaño´, tiene su arte poder hacerlo" indicó.

En torno a los antitaurinos, aseguró: "Les falta mucha información, no saben que hay detrás de la fiesta, no saben cuánta gente y cuántas familias dependen de eso, y los toros viven como reyes, viven más tiempo que un animal de abasto que no se puede ni mover porque los tienen en corrales engordando para consumo, y el toro de lidia no sólo tiene la oportunidad de defenderse, sino que -si sale bueno para la faena- tiene la oportunidad de ser indultado, se le cura porque las heridas no son de muerte y se le regresa a la ganadería para padrear".

Y a pesar de su pasión por los toros, sus tres hijos, Jesús Fernando, David Alejandro y Carmen Astrid Arrambide Castillo, no comparten con su padre su afición, aunque la respetan... y no sólo eso, su pequeña Astrid al principio sí la rechazaba, pero explicándole el tema, las formas y beneficios de las corridas en la sociedad, y las condiciones de cría de los toros, un día durante una clase defendió a la fiesta de los toros con argumentos: "Y yo creo -dice el orgulloso padre- es la manera en que la gente se van a ir enterando porque muchos muchachos rechazan, pero no saben qué es lo que hay detrás de una corrida de toros, y si uno les explica, tendrán otra perspectiva y otra visión distinta", señaló este apasionado y ejemplar ´Hombre de bien´ comprometido con la sociedad.