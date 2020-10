La ´mafia regia´... ¡de Buffalo Bills!

MONTERREY.- Chiflados, entre nubes, muy contentos... no caben de emoción. Esta es la característica de los integrantes de ´Bills Mafia Monterrey´, que viven uno de los mejores momentos de su equipo, Buffalo.

"El grupo lleva unos cinco años de haberse formado, empezamos en distintos lugares y batallábamos para encontrar un lugar que transmitiera nuestros partidos, ya que Bills siempre tiene el horario de los domingos a las 12:00 horas del día", señala Rodolfo, mejor conocido como ´Monty´.

Actualmente mantienen contacto con 120 personas un grupo nutrido de WhatsApp, en donde comparten opiniones de la temporada. El ambiente en 100% familiar, conviven sanamente y presumen su gorro de ´Buffalo Mojado´.

Y... ¿cómo son esos fans que han tenido que aguantar los momentos difíciles de este equipo, que en este 2020 buscan estar en la pelea por el título?

"Somos de los fans más fieles, somos pocos, pero tenemos una cultura muy diferente a otros equipos. Algo que me llama la atención es que cuando he viajado a Estados Unidos y me ven con el jersey o algo de Bills, algún otro fanático me identifica y saluda. Y te preguntan de dónde eres, cuando se les dice que de México, se sorprenden que alguien fuera de Buffalo apoye al equipo", nos cuenta César.