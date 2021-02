Aficionados de Chivas y América se unen a la causa de Tigres en el Mundial de Clubes 2021

"Estoy en un grupo un grupo de Facebook y surge la idea, pongo comentarios y fotos de que hay dos fanáticos deaquí, otro amigo y yo, mucha gente me mandó mensajes y me dijeron que contactara a Samuel Reyes (líder de la barra de los Libres y Lokos) y empezamos a hablar", indicó a

Gustavo Velasco indicó que incluso han contado con el apoyo de la embajada de México en Catar y que están en esa labor de juntar a más seguidores para que estén en el encuentro.

"Hemos contado con el apoyo de la embajada, estamos promoviendo el hacer un proyecto de juntar fanáticos a través de redes sociales, me preguntó si estaba de acuerdo y le dije sí, estamos juntando mexicanos, primero fuimos 15, pero ya logramos juntar a 60 más", agregó.

El seguidor de los felinos, quien llegó a Catar por cuestión de trabajo luego que fue invitado por un amigo, dijo que la comunidad mexicana se caracteriza por la unión y ante ello contarán con personas que le van a otros equipos.

"Somos alrededor de 550 o 600, conozco a algunos, siempre nos juntamos y hay gente que le va a las Chivas, al América, Cruz Azul, Santos y están dejando al lado los colores para ser solidarios con nosotros y más que nada por el país, porque se entiende que por la pandemia la afición de Tigres no va a viajar.

"Unos están apoyando aquí para hacernos sentir en los partidos del 4 de febrero, el del 7 que es el segundo y por qué no la final, hemos compartido las canciones de Tigres, la letra, las compartí para que se las aprendieran y esa es la idea, hacer una barra de Libres y Lokos los que estamos acá en Qatar", declaró.

Por ahora, los seguidores están a la espera de que este lunes salgan a la venta los boletos para asegurar un sitio en el estadio, en el cual estará al 30 por ciento de su capacidad en cuanto a los aficionados por la pandemia generada por el COVID-19.

"Estamos a la espera de los boletos en general. No he checado precios, pero el año pasado salieron en 70 reales, como 350 o 400 pesos, y el de la final como 500 o 600 pesos, no están tan caros, creo que va a ser similar", manifestó.

Velasco, quien desde el 2003 se hizo aficionado de Tigres a raíz de la final que perdieron contra Pachuca, se dijo confiado en que en los siguientes días se sumarán más personas a la porra para impulsar a los felinos en el compromiso contra el Ulsan Hyundai. (ESPN)