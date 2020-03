'Actuamos tarde': Miguel Herrera sobre juegos a puerta cerrada

Miguel Herrera, entrenador del América, considera que ante el parón de la mayoría de las Ligas de futbol en el mundo por el tema de coronavirus, la Liga MX tuvo que haber tomado medidas diferentes, aunque aplaudió que de momento se haya considerado jugar los duelos de la Jornada 10 a ´puerta cerrada´.



"Si todas las Ligas del mundo, todos los eventos del mundo están parando, me parece que teníamos que haber tomado otras medidas, pero por lo menos una medida buena es no tener gente en el estadio", declaró afuera de Coapa tras el último entrenamiento de cara al compromiso ante Cruz Azul.



"Hay que cuidarnos, hay que tomar todas las medidas precautorias, no es una broma, la verdad es que es una situación difícil, hoy ya nos cerraron la puerta del estadio, es una situación que hay que estar pendientes. No es alarmar a la gente, pero hay que estar pendientes, cuidarnos".



Herrera informó que por el momento, el América trabaja con normalidad, equipo que internamente sigue las medidas de la Secretaría de Salud.



"No es en México, es en todo el mundo. Hoy se han tomado medidas muy drásticas, porque es una situación difícil, entonces hay que tomar esas situaciones con seriedad, no con miedo, al contrario, con seriedad para que no pase nada".

(Con información de ESPN.com.mx)