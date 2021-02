Aaron Rodgers elegido MVP de la Temporada 2020 en la NFL

El mariscal de campo de los Packers de Green Bay, Aaron Rodgers, fue elegido como el Jugador Más Valioso de la Temporada 2020 de la NFL.

'Arod' ayudó a los Packers a llegar hasta la antesala del Superbowl, luego de una temporada regular donde terminó con marca de 13 victorias por sólo 3 derrotas, para dominar en la NFC.

Sin embargo, el fantasma de las Finales de la NFC le volvió a pesar y cayeron ante los Buccaneers de Tampa Bay, quien comanda Tom Brady.

Rodgers se agenció el trofeo al MVP, por tercera vez en toda su carrera, luego de haberlo conseguido también en las Temporadas 2011 y 2014.

El quarterback de los Packers terminó la campaña con 4 mil 299 yardas por aire, 48 touchdowns y sólo cinco intercepciones, para cerrar con el 70.7% de pases completos.

2011. 2014. 2020.@AaronRodgers12 is the sixth player in NFL history to win at least three MVPs! ?????? #NFLHonors pic.twitter.com/xpQYl8fj7i