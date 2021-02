76ers, a mantener el liderato frente a Cavaliers

Los Philadelphia 76ers siguen siendo líderes de la conferencia Este, pero son acechados peligrosamente por los Brooklyn Nets; para mantener la cima, deberán sortear en casa los embates de los Cleveland Cavaliers.

Los Sixers buscan la victoria número 15 en sus últimos 17 partidos, lo que los mantendría en lo alto de la tabla.

Por su parte, loa Cavs esperan dar la campanada y subir escalafones, pues hoy son decimocuartos con un récord de 12-21.

For every dunk this season, our friends at @Lexus have teamed up to donate $50 to the Cavaliers Community Foundation.



With 166 dunks to date, that´s $8,300 raised for nonprofits here in Northeast Ohio! #DunksForDollars | #CavsCare pic.twitter.com/CZsy2KWZPx