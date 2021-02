¡300 Veces ´Nole´!

El serbio Novak Djokovic se convirtió en el segundo jugador en alcanzar los 300 triunfos en partidos de Grand Slam, y se mantiene a la caza de los récords del suizo Roger Federer.

El número uno del mundo venció la madrugada de ayer domingo al canadiense Milos Raonic por marcador de 7-6 (7/5), 4-6, 6-1, 6-4 y avanzó a Cuartos de Final del Abierto de Australia 2021, torneo que ha ganado en ocho ocasiones.

A pesar de las dudas que despertó desde su partido anterior ante el estadounidense Taylor Fritz, cuando tuvo problemas con sus músculos abdominales, Djokovic se vio completo.

Así, el serbio alcanzó 300 victorias por 45 reveses en partidos de los cuatro torneos de Grand Slam, mientras que Federer se mantiene en la cima de esta estadística con 362 partidos ganados por 59 derrotas; en tercer sitio está el español Rafael Nadal, con récord de 284-39.

"No tuve preparación para este partido, utilicé cada hora que tenía para recuperarme desde el partido con Taylor. Mi fisioterapista, los de la ATP y el Abierto de Australia me dieron su mejor apoyo para salir a la cancha. Definitivamente he estado más en forma en el pasado y continuaré tomando cada día un partido a la vez", dijo Djokovic en una entrevista para la página oficial del ATP Tour.

El serbio acumuló 41 tiros ganadores, incluidos 10 ases para mejorar su récord perfecto a 12-0 contra el canadiense, quien metió 26 ases que no fueron suficientes.

Ahora "Nole" enfrentará en Cuartos de Final al alemán Alexander Zverev, quien llegó a 50 victorias en torneos de Grand Slam, tras vencer al serbio Dusan Lajovic. Djokovic lidera la serie entre ellos por 5-2.

"Sascha es uno de los mejores jugadores de los últimos cinco años", dijo Djokovic, "ha ganado el título del ATP Finals y es un jugador top 10 ya establecido. Tiene las armas, un gran servicio y se mueve bien para su altura".

Entérate

Éstos son los jugadores con más victorias en torneos de Grand Slam:

JUGADOR PAÍS RÉCORD

1.- Roger Federer Suiza 362 ganados y 59 perdidos

2.- Novak Djokovic Serbia 300 ganados y 45 perdidos

3.- Rafael Nadal España 284 ganados y 39 perdidos

4.- Jimmy Connors Estados Unidos 233 ganados y 49 perdidos

5.- Andre Agassi Estados Unidos 224 ganados y 53 perdidos