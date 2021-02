Los Wizards derrotan a los Lakers en tiempo extra: Beal, la figura

Los Washington Wizards quizá fueron el equipo que más generó expectativa al inicio de la temporada; sin embargo, entre lesiones y contagios por Covid, los capitalinos no habían podido demostrar de lo que son capaz.

Pero la historia ha cambiado en los últimos juegos, y es evidente que el gran momento que vive Bradley Beal, así como el nivel que ha recuperado Russell Westbrook han sido factores determinantes para que los Hechiceros lograran derrotar 127-124 a los Lakers de Los Ángeles.

?? 33 PTS, 7 RBS, 6 ASTS, 3 STLS ?? Bradley Beal came up clutch tonight in L.A. #WizLakers | @RealDealBeal23 pic.twitter.com/1VI4USetob

Los Wizards pasaron la prueba con creces, pues de irse al medio tiempo con el marcador en contra 49-63, lograron alcanzar a los campeones defensores de la NBA y forzar el tiempo extra para finalmente derrotarlos.

Como era de esperarse, la figura de la noche fue Bradley Beal, con 33 puntos, mientras que su compañero Westbrook aportó 32.

Por parte de los Lakers, los 31 puntos que encestó LeBron James fueron insuficientes, y queda exhibido también el mal momento que atraviesan los angelinos, particularmente desde que Anthony Davis ve los partidos desde la banca por una lesión.

Con el resultado a favor, los de Washington logran un récord de 11-17, y de seguir con este ascenso, podrían empezar a competir por un sitio de Playoffs en la Conferencia Este.

8 assists from the King so far, this one might be our fave... pic.twitter.com/eZ21yeJeZO