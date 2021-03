Los Washington Wizards enfrentan su mayor reto hasta ahora: Utah Jazz

Los Wizards de Washington han perdido sus últimos cinco partidos, representando una de sus peores rachas en lo que va de temporada, permitiendo 125 puntos en contra en ese periodo; por si fuera poco, hoy tendrán uno de sus mayores retos: enfrentar al Utah Jazz, mandamás en la NBA.

El Jazz es líder de la Conferencia Oeste con un récord de 29 victorias y 10 derrotas, e incluso, en la tabla combinada, le sigue sacando ventaja al líder del Este, los Philadelphia Sixers, que marchan con 28-13.

??| @rudygobert27 over the last two games: 40 points, 40 rebounds, 8 blocks.#TakeNote pic.twitter.com/1HFFDOgw8A