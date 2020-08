Renata Zarazúa: Enfocada en Roland Garros

Renata Zarazúa toma la situación actual de manera positiva y ya planea su regreso a los torneos oficiales, que concretará en Europa, enfocándose en Roland Garros.

En entrevista para el sitio en Facebook RG Deportes, la tenista mexicana reveló que el Grand Slam parisino es uno de sus torneos preferidos, por lo cual no fue difícil decidir que estaría ahí este año.

"Me voy a ir a Europa a jugar algunos torneos y después en septiembre estaría jugando Roland Garros, que hasta ahora no lo han cancelado, entonces estoy muy contenta porque es uno de mis torneos preferidos, así que me estoy preparando lo mejor posible para estos torneos.

"El US Open era lo que normalmente iba a jugar, y después Roland Garros, pero por ahora el US Open solamente va a ser para main draw", precisó la jugadora tapatía.

Roland Garros está contemplado jugarse del 21 de septiembre al 11 de octubre en París, y sería el segundo Grand Slam a disputarse después del Abierto de Estados Unidos, en caso de que la pandemia no obligue a sus cancelaciones.

La mexicana hizo su retorno a los torneos oficiales el fin de semana al jugar la calificación del torneo de Kentucky, en el que cayó ante la canadiense Leyla Fernández.

Con sus excelentes resultados antes de la contingencia por el coronavirus, entre los que se incluyen las Semifinales del Abierto Mexicano de Acapulco, Zarazúa reúne los puntos suficientes para entrar de manera directa al torneo de calificación de Roland Garros.

"Es mi favorito porque me gusta mucho jugar en arcilla y ahí he tenido buenas experiencias, en Junior me fue muy bien, hice Semifinales de dobles, entonces tengo buenos recuerdos de ese torneo.

"Y creo que también siendo en París, que es un lugar muy bonito, aunque cada torneo tiene sus cosas, pero Roland Garros, si tuviera un sueño, sería el que quisiera ganar algún día", expresó.

Actualmente, la tenista de 22 años está participando en torneos de exhibición en Florida, de los llamados UTR Pro Match Series, además está jugando en el Grand Slam Tennis Tour Match Play 120, con el objetivo de mantener su nivel competitivo.

En la entrevista para RG Deportes, Renata habló de lo que ha significado no tener actividad oficial en la WTA a causa del confinamiento por el Covid-19.

"Ha sido un poco complicado en el sentido de que nunca había estado bastante tiempo sin competir, creo que son tiempos difíciles para todo mundo y todas las jugadoras estamos viviendo la misma situación", indicó.

Aunque dijo que Acapulco es su torneo favorito, más ahora que acaba de hacer Semifinales en febrero, jugar en Monterrey también le resulta satisfactorio.

"El Abierto de Monterrey me gusta mucho también, pero nunca me ha ido muy bien, no he tenido muy buenas experiencias hasta ahora, pero obviamente lo he disfrutado porque al final es México, el público siempre te apoya mucho", expresó.

CONÓCELA

Renata Zarazúa

Edad: 22 años

Estatura: 1.60 metros

Ranking: 189

Profesiona desde el 2015

Títulos ITF: 2