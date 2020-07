Rey Mysterio ´pierde´ el ojo y redes sociales le hacen memes

Rey Mysterio sufrió una grave lesión en el ojo derecho durante su revancha contra Seth Rollins en una pelea denominada "Ojo por ojo", en el formato Extreme Rules de la WWE este domingo.

Fue el propio luchador mexico-estadounidense quien eligió la estipulación de la lucha, consistiendo en que el ganador sería el que sacara o extrajera el ojo a su oponente, situación que sucedió, de acuerdo con lo que se puede apreciar en la transmisión de la pelea.

La aparatosa lesión ocurrió durante una serie de castigos fuera del ring, cuando Rollins con el filo de la escalera metálica daño al dueño del ´619´ para hacer que perdiera el ojo y así quedarse con el combate.

Sin embargo, al ver que el ojo del Rey Mysterio estaba de fuera, el "Mesías" vomitó de la impresión.

ADVERTENCIA: Las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad

