James Harden canjeado a los Nets

James Harden se dirige a Brooklyn, donde se unirá a su viejo compañero Kevin Durant y a Kyrie Irving. Así, los Nets contarán con tres de los mejores anotadores de la NBA.

Los Nets adquirieron el miércoles a Harden, tres veces campeón anotador, procedente de los Rockets de Houston, informó una persona al tanto de la situación. El astro había buscado salir del equipo durante semanas.

Harden se marcha a los Nets como pieza central de una negociación entre cuatro equipos, incluidos Indiana y Cleveland, según la persona que habló con The Associated Press bajo la condición de no ser identificada debido a que aún no se ha recibido el aval de la NBA.

La liga debe dar el visto bueno de todos estos acuerdos.

Una vez que el canje se concrete, los Nets podrán contar en su alineación con tres jugadores capaces de anotar 25 puntos o más en cualquier noche. Semejante poder de ataque rivalizaría con cualquiera de los mejores tridentes que se hayan observado en años.

Los Nets buscarán así el título con tres de los jugadores mejor remunerados en la liga. Los tres tienen contrato hasta 2022-23.

Harden y Durant devengarían más de 40 millones de dólares en cada una de las próximas dos temporadas.

Al menos cuatro selecciones del draft e intercambios de turnos forman parte de la negociación, dijo la persona. Otros jugadores clave que cambian de equipo son: Victor Oladipo pasa de Indiana a Houston, y Caris Levert de Brooklyn a Indiana.

El acuerdo fue alcanzado menos de 24 horas después de que Harden pareció dar un mensaje de despedida tras una derrota de los Rockets ante los Lakers de Los Ángeles la noche del martes.

Harden finalmente reconoció públicamente sus diferencias con los Rockets.

"No somos un buen equipo", dijo. "Me encanta esta ciudad. Literalmente he hecho todo lo posible. Esta situación es loca. Es algo que no creo que tenga arreglo".

Los Rockets tienen foja de 3-6 en lo que va de la campaña y sólo Minnesota tiene una peor marca en la Conferencia Oeste. El caos prevalece en el equipo y el recién llegado John Wall había dicho que la situación es "complicada".

Harden fue el máximo anotador de la liga en las últimas tres temporadas, en cada instancia por amplio margen. Su promedio de 24,8 puntos esta campaña le ubica 18vo en la NBA — entre los líderes pero lejos de su producción habitual.

Promedia 25 puntos por partido en cada una de sus ocho temporadas completas con los Rockets, pero con él el equipo no ha superado las finales de Conferencia. El equipo no ha ganado ningún título desde que se llevó dos consecutivos en 1994 y 1995.

Harden llegó tarde al campamento de entrenamiento. Recibió una multa de 50.000 dólares al inicio de la campaña por conducta perjudicial a la liga al no acatar los protocolos sanitarios por la pandemia de coronavirus que estableció la NBA y el sindicato de jugadores.

Los Rockets inician este jueves una serie de tres duelos de visita con el primero de dos encuentros consecutivos frente a San Antonio.