Con la ilusión a tope llega Paco Rocha vuelve a la actividad taurina

Monterrey, Nuevo León.-Tranquilo, pero a la vez emocionado y con la ilusión a tope se manifestó el valiente torero regiomontano ´Paco´ Rocha al verse anunciado encabezando el cartel inaugural de la temporada 2021 de la ahora nueva plaza de toros ´Don Sebastián Medina-Los Jacales´, con la que se dará inicio a las actividades taurinas luego de dos años de ausencia de la fiesta de los toros en los ruedos regiomontanos a raíz de la pandemia.

"Gracias a Dios estamos listos, preparados y muy ilusionados de volver a Monterrey en este cartelazo del reinicio de las actividades taurinas en la localidad, porque en estos dos años de inactividad prácticamente en todo el país nos hemos mantenido en activo, toreando en ganaderías y ranchos de Yucatán, donde ganaderos como Didier Martínez nos han echado la mano para no perderle la cara al toro", señaló emocionado, en entrevista exclusiva para los lectores de El Horizonte, el diestro regiomontano.

"Vengo muy consciente y muy concentrado para llevarme el triunfo a como dé lugar", dijo el diestro al reconocer que, como torero, nunca ha actuado en el costo ´Jacalense´, más que como miembro del servicio de plaza, y la del domingo será la tarde de su debut en esta plaza como torero. "Esta plaza es nueva para mucha gente y las nuevas generaciones no la conocen, y es muy bonito y gratificante para mí encabezar el cartel con el que se da una nueva vida a este inmueble para difundir y promover ´el punto´ taurino, y como torero pues me tocará abrir plaza y lidiar el primer toro de la temporada".

"Luego de 22 años de vida como matador de toros me conservo todavía en facultades para este tipo de compromiso, por eso quiero invitar a todos mis amigos que nos vieron en nuestros años mozos en estas plazas a que me acompañen en esta tarde tan importante y significativa para la fiesta por la reapertura, no sólo de este coso, sino el renacimiento de la fiesta de los toros con este extraordinario cartel de toros y toreros", indicó el diestro.